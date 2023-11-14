Во вторник, 14 ноября, в своем Telegram-канале гауляйтер Крыма сообщил, что в целях безопасности на полуострове не будут проводиться новогодние и рождественские массовые мероприятия, информирует «НБН».

При этом коллаборант пообещал жителям временно захваченного Крыма создать праздничное настроение за счет украшенных улиц, новогодних елок и мероприятий для детей в ограниченном формате.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе вслед за Белгородской областью запретили использовать пиротехнику. Путинский чиновник объяснил, что местных жителей с 15 ноября по 25 января оставляют без салютов ради их безопасности и спокойствия.

Отметим, что во временно захваченном Крыму начал стремительно снижаться уровень поддержки «освободителей». Аксенов отправил в столицу Российской Федерации отчет о резком росте антироссийских настроений на полуострове. При этом коллаборант скрыл от Кремля реальную причину таких тенденций.