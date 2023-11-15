О том, что в этом многострадальном городе, расположенном на ВОТ Донетчины, российские войска вторжения интенсивно сооружают нетипичные военные базы в пределах промышленной зоны, отличающиеся от аналогичных укреплений украинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, попавшая на снимки военная база путинской армии, имеет явные отличия, если сравнить ее составляющие с любой воинской частью/базой, построенной Украиной. В частности, оккупанты точно чувствуют себя весьма некомфортно в Мариуполе, раз возвели вышки наблюдения по всему периметру, проделали бойницы в бетонных заборах, а также массово установили станции связи и радиоэлектронной борьбы, поднакопив боекомплекта, и удерживают в расположении не менее 100-150 «живой силы».

Советник мэра Мариуполя подчеркнул:

Повторяю. Это — одна из баз. Не единственная, не уникальная, и не самая большая.

Ранее мы писали о том, что в Мариуполе в понедельник, 13-го ноября, произошел инцидент на металлургическом комбинате «Азовсталь» — чеченцев, которые переехали в город после его оккупации, на заводе задержала «полиция».