Российский «военкор» Романов в своем Telegram-канале, ссылаясь на рассказы путинских солдат, сообщил о «зверствах» украинцев в районе Кременной Луганской области, информирует «НБН».

Пропагандист опубликовал скриншоты переписки с одним из «освободителей», который пожаловался на то, как партизаны креативно уничтожают врагов. По словам россиянина, захватчики покупают в местных магазинах пельмени, начинка в которых отравлена или «приправлена» иглами, энергетики с серой, от которых у оккупантов разъедает желудки.

Помимо этого, местные дети дарят путинским солдатам зажигалки, которые взрывались. Также взрываются во рту у «освободителей» и одноразовые сигареты.

Оккупант также пожаловался Романову, что неоднократно семейные пары с детьми проезжали блокпосты, а потом из лесополосы накрывали огнем врага из легких минометов.

Напомним, что в Мариуполе за два дня партизаны «отминусовали» ФСБшника и трех сотрудников местной «полиции».