В эфире «Суспільного» глава Авдеевской ГВА рассказал, что «вторая армия мира» регулярно обстреливает мирные районы города, систематически разрушая его, информирует «НБН».

По словам начальника администрации, войска Российской Федерации постепенно превращают Авдеевку в разрушенную и опустевшую Марьинку, которая практически прекратила свое существование. Захватчики наносят удары по укрытиям, местам скопления людей, волонтерским пунктам, больницам и источникам воды.

Жители Авдеевки, которые ранее заявляли, что ни при каких обстоятельствах не покинут свои дома, сейчас бегут из города, осознав, что «русский мир» не стоит этого. Барабаш уточнил, что за последнюю неделю из Авдеевки уехали 94 человека, 1461 житель все еще остается там.

Ранее в ISW проанализировали сообщения российских «военкоров» о боевых действиях на территории Авдеевки и захвате коксохимического завода в городе.