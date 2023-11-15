Как информирует «НБН», об этом сообщил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем ТГ-канале, публикуя при этом соответствующее видео.

Отмечается, что вояки российской оккупационной армии продолжают удивлять своей бестолковостью. На этот раз они попали в весьма эпичное дорожно-транспортное происшествие. Это произошло вблизи линии фронта, где столкнулись танк и грузовик российских военнослужащих. В итоге оба транспортных средства оккупантов вылетели в кювет.

В это же время в результате столкновения есть травмированные. Вероятно, что захватчики украинской земли приняли решение облегчить работу военнослужащим Вооруженных сил Украины, и теперь они самоликвидируются, не доезжая даже до фронта.

Напомним, ранее мы уже писали о том, могут ли оккупанты перехватить инициативу у ВСУ на фронте.