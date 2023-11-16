В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что «вторая армия мира» на территории временно оккупированного Крыма разместила более 800 ракет. Этот запас россияне накопили для нанесения массированных ударов по нашей стране зимой, информирует «НБН».

Гуменюк рассказала, что по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, захватчики накапливают военно-ресурсный потенциал. На полуострове «освободители» сосредоточили крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные «Ониксы».

Глава пресс-центра уточнила, что в Крыму враг рассредоточил ракеты воздушного базирования по местам, где их можно загружать в боевые самолеты.

Ранее о подготовке ВС РФ к энергетическому террору зимой высказался аналитик Александр Коваленко. Эксперт ответил, может ли армия Путина за раз выпустить по нашей стране больше сотни ракет.