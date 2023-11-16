По результатам опроса более 2000 украинцев, 70% респондентов признались, что не уверены в своем будущем, 39% опрошенных сообщили, что переживают за близких, а 26% — переживают за близких, которые являются военнослужащими, сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Исследование показало, что каждый третий житель нашей страны после начала полномасштабного вторжения РФ испытывает экономические трудности. Больше половины участников опроса сталкиваются с трудностями в трудоустройстве или на работе, а также потеряли интерес к ранее любимым занятиям.

Помимо этого, 26% респондентов имеют симптомы, связанные с депрессией, столько же украинцев – резкие смены настроения, а 46% отмечают печальное настроение. Также 39% опрошенных жалуются на усталость, 48% испытывают проблемы со сном, 44% заявили о постоянном волнении, 31% о проблемах с концентрацией.

Ранее результаты соцопроса КМИС показали, как украинцы относятся к критике власти во время войны.