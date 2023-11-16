В эфире национального телемарафона начальник Авдеевской ГВА сообщил, что в последние несколько дней путинские оккупационные силы активизировались в районе города, в частности, в основном в направлении промзоны, информирует «НБН».

По словам чиновника, войска Российской Федерации проводят штурмы с использованием колесной и бронированной техники по флангам с юга и немного менее активно с севера. Пехоту командование ВС РФ бросает в атаку почти круглосуточно. Также захватчики не перестают наносить удары по Авдеевке и позициям Сил обороны вокруг города.

Начальник ГВА отметил, что за сутки российские оккупанты осуществили около 30 массированных обстрелов населенного пункта и близлежащих территорий, применяя для ударов авиационные бомбы и ракеты.

Барабаш уточнил, что в основном «прилетает» по многоэтажкам. Ранее чиновник сообщал, что российские войска круглосуточно обстреливают Авдеевку, которая постепенно превращается в Марьинку.