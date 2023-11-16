Как информирует «НБН», на этот раз в Сети было опубликовано видео, снятое под Авдеевкой. Согласно подписи кадров в ТГ-канале «Всевидящее ОКО», на видео запечатлена одна из посадок, в которой окопались российские оккупанты. А точнее то, что от них осталось после атаки Вооруженных сил Украины.

На записанном видео показывается, как в российском окопе под Авдеевкой земля буквально устлана бездыханными телами войск Путина.

В обнародованном к видео сообщении говорится:

Такой вид имеет одна их посадок под Авдеевкой. Россияне отдыхают после ударов наших ВСУ.

Ранее стало известно, зачем россиянам коксохимический завод в Авдеевке.