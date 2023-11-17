Мусиенко отмечает, что сценарии боев на Авдеевском направлении могут быть разными. По его мнению, защитникам более целесообразно уничтожать «освободителей» дистанционно при помощи БПЛА, если будут активные бои за коксохимический завод в городе. Также Силы обороны могут заманить захватчиков в ловушку на предприятии и нанести по ним удар, что будет сопровождаться разрушениями объекта.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Аналитик отмечает, что оборона Авдеевки уже выполнила большую задачу – путинские оккупационные силы понесли большие потери. Теперь командование ВС РФ вынуждено бросать под город подкрепление с других участков фронта.

По этой причине 5 ноября российские войска не начали наступление на Лиманском направлении. Кроме того, оккупанты не могут перебросить дополнительные подразделения на левый берег Херсонской области.

Ранее в британской разведке рассказали, почему россияне стремятся захватить Авдеевский коксохимический завод.