Глава пресс-центра в эфире национального телемарафона рассказала, что Силы обороны на левобережье Херсонщины продолжают мощную работу, информирует «НБН».

При этом, как отметила Гуменюк, физическое продвижение украинских войск и проведение аэроразведки защитниками усложняют погодные условия – в регионе объявлено грозовое предупреждение.

В то же время, по словам спикера оперативного командования «Юг», у «второй армии мира» нет возможности на левом берегу Херсонской области активно использовать тактическую авиацию.

Ранее российские оккупанты выпускали по региону до 70-80 КАБ в сутки, сейчас же эти атаки не настолько мощные. Поэтому украинские бойцы используют это время, чтобы максимально закрепить свои успехи.

Как сообщалось, аналитик высказался о боях на Авдеевском направлении. Эксперт объяснил, как удержание города Силами обороны усложнило ситуацию армии Путина на левобережье Херсонщины.