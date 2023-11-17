Разведка Великобритании заявила, что войска Российской Федерации, вероятно, впервые начали использовать А-50 для выявления целей над украинской территорией для своего ЗРК С-400, так как захватчиков пугает перспектива развертывания в стране западной авиации, информирует «НБН».

В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ прокомментировал сообщение британской разведки. Полковник сообщил, что «вторая армия мира» применяет А-50 с первых дней полномасштабного вторжения на севере, а сейчас чаще использует его в акватории Черного и Азовского морей.

По словам представителя ВС ВСУ, чем выше россияне поднимают этот радиолокационный самолет, тем дальше он может видеть все воздушные цели в глубине Украины. С начала полномасштабной войны подразделения ВС РФ получали информацию благодаря А-50.

При этом Игнат добавил, что ему неизвестно, как работа этого самолета может быть соединена с ЗРК С-400.

Напомним, спикер Воздушных сил рассказал детали ночной атаки БПЛА на Украину, сообщив, изменили ли россияне тактику запуска беспилотников.