В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ сообщил, что украинская противовоздушная оборона этой ночью уничтожила 9 дронов-камикадзе и еще 1 не достиг цели. По словам Игната, российские оккупанты не изменили тактику запуска БПЛА, информирует «НБН».

Спикер Воздушных сил уточнил, что захватчики выпускали беспилотники с южного направления. Часто «Шахеды» летят в Хмельницкую область – на территории региона расположены объекты, которые интересуют ВС РФ.

Полковник рассказал, что в одних регионах дроны-камикадзе встречали боевые самолеты, мобильные огневые группы ПВО встречают ударные БПЛА везде, где могут достичь результата. При этом основой ликвидации беспилотников остаются ЗРК.

Игнат добавил, что силам противовоздушной обороны нужно больше средств для уничтожения «Шахедов», которые сейчас достигают западных областей Украины, чтобы встречать дроны на маршрутах.

Ранее спикер ВС ВСУ объяснил, почему украинская ПВО не всегда сбивает баллистические воздушные цели.