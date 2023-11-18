Як повідомляє «НБН», про це пише «Українська правда». Також ресурс опублікував відео інциденту.
Як відомо, вчора журналісти проводили зйомки поблизу ресторану «Тандир», де помітили, зокрема, колишніх високопосадовців Офісу генерального прокурора. У ресторану тоді було безліч автомобілів.
Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити далеким світлом і блокувати автомобіль журналістів.
Сам Ткач розповів таке:
Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст «Української правди». Охоронці почали мені блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також завдав мені удару.