Як повідомляє «НБН», про це пише «Українська правда». Також ресурс опублікував відео інциденту.

Як відомо, вчора журналісти проводили зйомки поблизу ресторану «Тандир», де помітили, зокрема, колишніх високопосадовців Офісу генерального прокурора. У ресторану тоді було безліч автомобілів.

Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити далеким світлом і блокувати автомобіль журналістів.

Сам Ткач розповів таке: