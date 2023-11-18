Как пишет «НБН», об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на специалистов, а также информаторов в правительстве Украинского государства.

Сразу четыре морские и торговые источники проинформировали, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный, когда получил повреждегния в открытом море в четверг.

Источник в правительстве Украины информирует, что, по всей видимости, судно было поражено плавающей морской миной.

Напомним, ранее мы уже писали, сколько российских кораблей было подбито на украинской земле.