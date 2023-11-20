Американские эксперты в своем отчете обратили внимание на заявление одного из российских военных блогеров, который сообщил, что защитники продолжают «обороняться» от «сильной группы» армии Путина на Авдеевском направлении. При этом, по его словам, защитники сохраняют инициативу на Юге Украины, информирует «НБН».

В то же время пропагандист призвал не говорить о победах «второй армии мира» преждевременно. Другой блогер заявил, что ухудшение погодных условий препятствует использованию бронетехники на западе Запорожской области, при этом украинские войска атакуют «освободителей» пехотными подразделениями.

Британская разведка сообщала, что ни ВСУ, ни ВС РФ не достигли существенного прогресса на Авдеевском, Купянском направления и на левом берегу Херсонской области. Кроме того, с наступлением холодов снижается перспектива серьезного изменения хода боевых действий.

В ISW отмечают, что дождливая погода вряд ли остановит атаки украинских войск или оккупационных сил России, однако с наступлением морозов, вероятно, будут возобновлены активные боевые действия.

Ранее американские аналитики оценили способность захватчиков перехватить у армии Украины инициативу на востоке.