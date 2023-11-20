Как информирует «НБН», цифры потерь россиян в войне против Украины привел Генеральный штаб 3СУ.

Как говорится в сообщении Генерального Штаба ВС Украины, за минувшие сутки на войне в Украине погибли 640 захватчиков, также были уничтожены четыре танка, две ББМ, две артиллерийские системы, одна РСЗО, два беспилотника, семь единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одна единица специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какое количество дронов-камикалще удалось уничтожить бойцам ВСУ в ночь на 19 ноября.