Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Суспільне Суми».

В частности, в сообщении издания отмечается следующее:

В Сумах было слышно несколько взрывов.

Насколько известно, в городе и области воздушная тревога была объявлена еще в 19 часов 52 минуты. Тогда в Воздушных силах Украины предупредили об угрозе ракетной опасности со стороны государства-оккупанта Российской Федерации.

Как известно, ранее Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев о ракетной угрозе. В частности, это касалось Сумской, Донецкой, Полтавской, а также Харьковской областей.