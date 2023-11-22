На прошлой неделе в Сети распространились видео с танком-камикадзе ВС РФ, который якобы проник в промзону Авдеевки Донецкой области. В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что на видео был тягач МТ-ЛБ, который подорвался, наехав на мину.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

В связи с этим появились опасения, что «вторая армия мира» может начать применять новую тактику на этом направлении – подрывать «нафаршированную» взрывчаткой бронетехнику на позициях Сил обороны.

Коваленко отметил, что эту тактику путинские оккупационные силы переняли у террористов ИГИЛ, которую широко использовали в Сирии, однако и на войне в Украине ее тоже неоднократно применяли.

Аналитик объяснил, что бронемашину начиняют взрывными устройствами и направляют по прямой. Эксперт уточнил, что при атаках на конкретные позиции такая техника – реально серьезное оружие, однако в большинстве случаев она уничтожается на подходе или подрывается на минах.

Ранее глава Авдеевской ГВА рассказал, как «освободители» вычисляют местонахождение людей в городе для точного нанесения ударов КАБами по ним.