Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении местного ТГ-канала.

Дословно из обнародованного сообщения:

Херсон находится под обстрелом, берегите себя.

Данную информацию подтвердил также и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко:

На территории Херсона раздаются громкие взрывы! Российская армия обстреливает город с временно захваченного левого берега. Не стоит находиться на открытом пространстве. Нужно незамедлительно перейти к более безопасным местам.

Напомним, ранее мы уже писали о ночной атаке РФ на Украину и работе ПВО.