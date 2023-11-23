Аналитик заявил, что «вторая армия мира» намерена окружить и захватить Авдеевку до Нового года, чтобы Путину «было что рассказывать». Для достижения этой цели военное руководство РФ бросает на это направление огромное количество живой силы, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам эксперта, командование российских войск не изменяет своему «кредо» пренебрегать человеческими жизнями и пытается истощить оборону ВСУ множеством путинских солдат. Однако та тактика не оправдана из-за огромного количества потерь при незначительных достижениях.

Кремль поставил захватчикам жесткие условия по Авдеевке, поэтому они будут бросать в эту зону фронта все, что у них есть. Коваленко отметил, что в районе города «освободители» используют больше техники, чем они когда-то использовали в Бахмуте.

Ранее глава ГВА рассказал об активности армии Путина под Авдеевкой.