Начальник ГВА рассказал, что в последние несколько дней «вторая армия мира» начала активнее атаковать Авдеевку с Донецкого направления. По его словам, захватчики сначала сосредотачиваются на одном направлении, а затем концентрируются на другом, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Барабаш сообщил, что путинские оккупационные силы из артиллерии регулярно обстреливают город и сбрасывают на него авиационные бомбы. Чиновник отметил, что ситуация вокруг города тяжелая, ВС РФ «давят» на промзону, коксохимический завод и село Степное. Он напомнил, что с 10 октября идут самые ожесточенные бои за Авдеевку с 2014 года.

Глава ГВА отметил, что линия обороны вокруг города постоянно обстреливается россиянами, однако за полтора месяца наступления они так и не смогли прорвать ее. Это подтверждают жалобы российских «военкоров», которые сообщают, что «освободителей» под Авдеевкой «перемалывают» ВСУ.

Чиновник отметил, что за время ожесточенных штурмов города глава Кремля дважды посещал штаб армии России в Ростове-на-Дону. Это свидетельствует о том, что захват Авдеевки – прямой приказ президента-агрессора, который захватчики будут выполнять.

Ранее эксперт рассказал, к какой новой тактике могут прибегнуть оккупанты под Авдеевкой.