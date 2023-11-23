Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Скабеева сообщила, что ее коллега, друг и товарищ – военный корреспондент «Россия 24» Борис Максудов скончался. Она отметила, что ранения, которые пропагандист получил в Запорожской области во время съемок репортажа на линии фронта, оказались несовместными с жизнью. Врачи всячески пытались спасти друга Скабеевой, но, как оказалось, все тщетно.

Успевшая получить прозвище «Сливной бачек» Ольга Скабеева добавила, что непосредственное перед самым своим ранением Борис успел прислать в редакцию свой материал.

Вот его последние съемки, — отметила Скабеева, публикуя последние кадры, снятые погибшим Борисом Максудовым.

Также она припомнила, что когда последний раз ехала с Борисом Максудовым в лифте, то он сказал ей, что отправляется вновь на фронт.

Напомним, ранее Скабеева заявила, что Эрдоган демонстративно «предал» Россию.