Как информирует «НБН», об этом Алексей Данилов рассказал в интервью «Украинскому радио».

В частности, Данилов напомнил, что сегодня прошло заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого вопрос мобилизации занял весьма значительную часть времени, чтобы была возможность «справедливо заниматься привлечением к войску тех людей, которые нужны для обороноспособности нашей страны».

По словам Данилова, в ближайшее время будут демобилизованы срочники.

А вот касательно мобилизации людей, которые проходят срочную службу, то лидер Украины попросил и военные согласились с эти, что в ближайшее время такие люди будут демобилизованы. Данный процесс состоится и мы прекрасно понимаем, сколько их. И это весьма справедливо, если они заходили на срочную службу, у них закончился срок срочной службы, — сказал Алексей Данилов.

Он также уточнил, у кого есть желание остаться, смогут это сделать при помощи подписания контракта. Других же демобилизируют.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что мобилизованные россияне в Симферополе забили до смерти офицера.