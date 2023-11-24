Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в оборонном ведомстве Российской федерации, сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на Крым, информирует «НБН».

В сообщении утверждается, что по временно захваченному полуострову был нанесен удар не 13, а 16 беспилотниками. Из них якобы 13 дронов смогли уничтожить средствами ПВО или посадить с помощью РЭБ.

Источники в МО РФ рассказали, что ВСУ якобы намеревались обстрелять секретный склад боеприпасов захватчиков и их базу спецназовцев вблизи Джанкоя.

По их словам, БПЛА до склада не долетели, однако база была поражена. Помимо этого, дроны нанесли удар по полевому лагерю «освободителей» и ЗРК С-300, который теперь выведен из строя.

В Минобороны раскрыли, что в результате ночной атаки на Крым 14 оккупантов отправились на «концерт Кобзона», а 9 стали «грузом 300».

Ранее о потерях армии Путина в результате ночной «бавовны» в Джанкое рассказали крымские партизаны.