Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства в социальной сети «Твиттер (Х)».

В сообщении британской разведки отмечается, что переброска вооружения из Калининграда является весьма важным фактором, ведь этот российский регион является одним из наиболее чувствительных для России, так как с трех сторон он граничит со странами-членами НАТО.

Дословно из обнародованного сообщения:

Факт того, что российское оборонное министерство готово, кажется, принять дополнительный риск, отмечает чрезмерную нагрузку, которая была вызвана войной для некоторых основных современных возможностей РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабных потерях российской армии на фронте в Украине, которые она несет каждый день.