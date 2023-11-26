Как информирует «НБН», об этом говорится в AteoBreaking в Telegram, пропагандистское информагентство РИА «Новости», а также об этом сообщил и сам Денис Пушилин в своем ТГ-канале.

Так, в сообщениях СМИ говорится, что буквально половина Донецка, Горловки, Енакиево и Мариуполя остались без электрической энергии.

По словам Пушилина, этой ночью украинские силы предприняли попытку нанести ущерб энергетической системе, в результате чего часть территории ОРДО была обесточена.

Он добавил, что якобы был нанесен массированный удар. Как следствие были сбиты «не все объекты».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Денис Пушилин наградил пропагандиста Соловьева званием «герой ДНР».