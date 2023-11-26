О том, что глава украинского оборонного ведомства при встрече с президентом Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса Михалом Щербой обсуждали не только усиление украинских войск, но и грядущий саммит данного оборонного блока, проведение которого запланировано в Вашингтоне, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Рустема Умерова.

По словам Умерова, встреча с президентом Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса Михалом Щербой оказалась весьма продуктивной, исходя из результатов. В частности, по итогам обсуждения, Министерство обороны Украины намеревается окончательно перейти на стандарты и практики НАТО, что позволит существенно усилить ВСУ.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Рустем Умеров прокомментировал слухи об увольнении Наева и Тарнавского.