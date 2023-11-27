Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в ГУР МОУ, заявило, что ночная «бавовна» в Смоленской области – атака беспилотников на авиационный завод, который выпускает высокоточные ракеты для путинских войск.

По словам собеседника журналистов, операция бойцов украинской военной разведки была успешной, БПЛА смогли поразить цели, информирует «НБН».

Ранее в Российской Федерации жаловались на удар беспилотников по Смоленской области в воскресенье, 26 ноября. Оккупанты традиционно обвинили Украину в атаке на завод и похвастались уничтожением всех БПЛА. При этом один из дронов упал на крышу цеха предприятия и взорвался, повредив крышу и балку перекрытия.

Отметим, что начале прошлого месяца Смоленский авиационный завод также подвергся атаке дронов. Тогда предприятие получило значительные повреждения, нарушился процесс производства ракет.