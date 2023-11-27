Представитель ВС ВСУ рассказал, как ухудшение погодных условий повлияет на атаки «второй армии мира» ударными БПЛА на Украину, информирует «НБН».

По словам полковника в эфире национального телемарафона, плохая видимость, сильный ветер и холод влияют на работу боевых самолетов, а также на способность ВС РФ выпускать беспилотники по нашей стране.

Представитель Воздушных сил объяснил, что непогода меньше всего влияет на крылатые ракеты, а дроны сильный ветер может просто сдувать. Помимо этого, фюзеляжи самолетов из-за резких перепадов температур могут покрываться льдом, что естественно мешает авиации работать.

Игнат обратил внимание на то, что ночь на 27 ноября была относительно спокойной, по всей видимости россияне решили сделать перерыв после массированной атаки «Шахедами» позавчера.

Напомним, Игнат высказался о технических особенностях ударных БПЛА, которые армия Путина выпустила по Украине 25 ноября.