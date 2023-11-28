В интервью изданию NV представитель ВС ВСУ заявил, что украинская столица хорошо защищена, поскольку по ней чаще всего «вторая армия мира» наносит удары. Игнат напомнил, что в прошлый отопительный сезон больше всего подвергался атакам именно Киев, информирует «НБН».

По словам полковника, усиливается противовоздушная оборона не только в столице. Спикер Воздушных сил заверил, что западные комплексы ПВО, в частности ЗРК IRIS-T и NASAMS, стоят также и в других регионах Украины.

Представитель ВС ВСУ выразил надежду на то, что новая коалиция ПВО, сформированная на встрече в формате «Рамштайн», будет способствовать поступлению большего количества западных комплексов противовоздушной обороны. Игнат добавил, что каждая такая установка позволяет защитить город или несколько объектов.

Ранее Игнат рассказал, на использовании какого оружия сосредоточатся путинские оккупационные силы во время зимних атак на нашу страну.