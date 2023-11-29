Военно-морской портал Naval News сообщает, что ВС РФ после успешных ударов Украины по Крыму всячески пытаются предотвратить новые атаки ракет и беспилотников, в частности на важный для оккупантов город Севастополь, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что в начале этого месяца несколько кораблей и катеров в севастопольской бухте начали передавать свое месторасположения как Севастопольский международный аэропорт, который находится в 8 километрах от плавсредств армии Путина.

Издание отмечает, что неправильные AIS-координаты российских кораблей в Крыму указывают на помехи и аномалии в работе GPS. Кроме того, на днях движение «Атеш» сообщило о регулярном отключении интернета на полуострове.

Партизаны считают, что захватчики намеренно отключают сигнал, чтобы крымчане не смогли передавать Силам обороны информацию об активности ВС РФ для нанесения ударов.

Ранее в ЦНС сообщили, что россияне в Крыму вносят проукраинских местных жителей в базу «неблагонадежных».