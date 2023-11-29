Как информирует «НБН», об этом сообщило командование Воздушных сил.

Согласно данным военных, враг запускал беспилотники из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае России. А пуски ракет были зафиксированы из оккупированной части Херсонской области.

В общей сложности, российские войска выпустили двадцать один беспилотник, а также три ракеты. Главной целью БПЛА была Хмельницкая область. Ракетами же оккупанты хотели навредить южной части Украины.

Данную атаку отражали мобильные огневые группы и зенитчики. В Одесской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, а также Хмельницкой областях велась боевая работа. Защитники Украины уничтожили все «Шахеды,», а также две ракеты. Третья ракета своей цели не достигла.

Напомним, ранее мы уже писали о ночной атаке БПЛА на Крым.