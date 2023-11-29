Как информирует «НБН», полковник ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») со ссылкой на информацию локальных российских каналов в Тelegram пишет, что россияне сообщают о том, что в Украине на мине взорвался заместитель командира 14 АК России, генерал-майор Владимир Завадский.

При этом в сообщении отмечается, что путинский вояка якобы самоликвидировался. По информации российских пропагандистов и оккупантов, это произошло 28 ноября, приблизительно в 14:30. По их данным, Завадский якобы «подорвался на мине».

И если изначально Штефан говорил о том, что данная информация требует подтверждения, то в итоге из собственных источников он окончательно подтвердил, что «демобилизация» российского генерала Завадского таки произошла успешно.

При этом пропаганда РФ уже издала «официальную» версию гибели Завадского в Украине, которая полностью совпадает с обнародованным «Штирлицом» сообщением.

Напомним, ранее росСМИ раскрыли информацию о том, сколько оккупантов погибли в Крыму в результате атаки БПЛА.