Вчера представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии журналистам подтвердил сообщения в СМИ об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами, информирует «НБН».

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины сообщил, что жена главы ведомства проходит завершающий курс лечения. При этом он не уточнил, были ли отравлены сотрудники ГУР МОУ, как писали СМИ.

В среду, 29 ноября, издание «Украинская правда», ссылаясь на источник в ГУР МОУ, заявило, что жену военачальника отравили в частности ртутью и мышьяком.

Отметим, что главного разведчика Украины россияне пытались убить более десяти раз. Ранее Юсов раскрывал подробности о покушениях на генерала, отмечая, что Кирилл Буданов – одна из главных целей для государства-террориста.