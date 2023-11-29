Как информирует «НБН» со ссылкой на Liga.net, после выгрузки информации хакерам удалось «снести» с серверов министерства более сотни ТВ данных.

Насколько известно, украинские хакеры BLACKJAK смогли вместе с киберспециалистами СБУ сайт Министерства труда и социальной защиты России. Таким образом, удалось получить доступ к огромному объему документов, в частности, статистики ведения войны России против Украинского государства. Также хакерам удалось заполучить личные данные российских военнослужащих, материалы докладов Путину, справки по количеству протезирований…

Примечательно, что отдельный массив данных относится к временно оккупированной территории Запорожской и Харьковской областей, а также их оккупационных администраций.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российские хакеры получили информацию о поставках Украине вооружения.