В Telegram-канале «Спротив» сообщили, что вчера на Херсонщине было поражено здание, в котором проходило совещание «освободителей», благодаря информации неравнодушных жителей села Юбилейное и подполья.

Атака на оккупантов была успешной, по информации партизан, на «концерт Кобзона» отправились пять высокопоставленных «должностных лиц», пишет «НБН».

Также движение сопротивления предоставило кадры с места удара по зданию с оккупантами.

Напомним, неспокойно вчера было и во временно захваченном Токмаке Запорожской области. Мелитопольский мэр Иван Федоров сообщил о прилете по зданию с россиянами в центре города и потерях «освободителей».