В эфире национального телемарафона представитель генштаба ВСУ рассказал, что военное руководство Российской Федерации решило засекретить данные о минных полях, что создало проблемы захватчикам, информирует «НБН».

По словам Ковалева, штурмовые подразделения ВС РФ получают информацию о заминированной местности только по квадратам, без четких координат. По причине отсутствия карт минных полей «освободители» ликвидируются из-за своих же взрывных устройств.

Также оккупанты отказываются идти на выполнение боевых заданий. Известно, что в районе села Крынки Херсонской области одно из подразделений 810-й морской пехоты не захотели идти на штурм позиций Сил обороны. Путинские солдаты пожаловались на плохие погодные условия, отсутствие данных разведки и координации с артиллерией.

Напомним, что захватчики признали, что они не смогут выполнить приказ президента-агрессора Владимира Путина по Авдеевке. Помимо этого, оккупанты пожаловались на большие потери из-за спешки с наступлением на город.