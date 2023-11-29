В эфире национального телемарафона полковник отметил, что этой ночью путинские оккупационные силы запускали «Шахеды» по нашей стране по привычному для Сил обороны направлению. Однако традиционно захватчики изменили маршруты для беспилотников, информирует «НБН».

По словам представителя ВС ВСУ, большинство дронов-камикадзе войска Российской Федерации направили на Хмельницкую область. На территории региона расположен аэродром Староконстантинов, который не дает покоя оккупантам.

«Противнику эта цель «понравилась»», — отметил Игнат.

Он добавил, что «освободители» постоянно пытаются проникнуть туда с помощью «Шахедов», выпускают на это направление множество БПЛА, которые на маршрутах уничтожаются силами противовоздушной обороны.

Ранее представитель ВС ВСУ опроверг заявления о том, что западные комплексы ПВО защищают от атак россиян только столицу Украины.