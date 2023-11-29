В эфире программы «Свобода.Утро» пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления рассказал, что с 10 октября защитники «отминусовали» 8 штурмовиков Су-25 армии Путина, информирует «НБН».

Потери техники вынудили захватчиков отвести авиацию за пределы досягаемости украинской ПВО, уменьшить применение боевых самолетов и вертолетов Ка-52 и Ми-24. Оккупанты изменили тактику и теперь для обстрелов прифронтовой территории используют КАБы.

По словам Штупуна, в то же время путинские оккупационные силы активизировали наземные атаки пехотой. Бронетехнику россияне применяют для штурмов не везде, делая ставку на множество человеческого ресурса.

Напомним, офицер 59-й ОМПБР прокомментировал штурмы ВС РФ в районе Авдеевки. Военный рассказал об особенностях новой волны наступления «второй армии мира» на город.