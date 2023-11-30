В эфире телеканала «Мы – Украина» представитель ВС ВСУ сообщил о готовности западных партнеров Киева усиливать противовоздушную оборону нашей страны, информирует «НБН».

Игнат напомнил, что в среду, 29 ноября, глава государства Владимир Зеленский посетил Одесскую область и заявил об усилении ПВО на юге Украины. В тот же день регион первым встретил вражеские дроны-камикадзе и неплохо отработал по ним.

По словам спикера Воздушных сил, западные союзники создают коалицию ПВО для Украины, которую возглавляют Франция и Германия, что вселяет определенный оптимизм относительно получения дополнительных комплексов противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot, IRIS-T, Hawk.

Игнат уточнил, что особенно полезными будут системы для борьбы с «Шахедами», так как россияне все чаще атакуют нашу страну ударными беспилотниками. Также Украина ожидает передачи американских истребителей F-16.

Ранее представитель ВС ВСУ высказался о размещении западных установок ПВО по территории страны.