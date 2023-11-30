В аналитическом материале ISW отмечается, что на левобережье Херсонщины «освободители» все чаще отказываются проводить штурмы. В частности, известно, что подразделения 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ, которые воюют вблизи села Крынки не хотят штурмовать позиции Сил обороны.

Захватчики жалуются на отсутствие разведывательных данных, подробной информации о минных полях и координации артиллерии, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на то, что командование путинских оккупационных сил засекретило карты российских минных полей. Из-за отсутствия точных данных о расположении взрывных устройств за последний месяц в подразделениях 810-й бригады 50 путинских солдат стали «двухсотыми».

В Институте изучения войны отмечают, что РФ не смогла создать сплоченную командную структуру в армии Путина, что привело к ухудшению морального духа, снижению боевых возможностей и обострению положения «освободителей» на левобережье Херсонщины.

Напомним, 28 ноября был нанесен удар по оккупантам в селе Юбилейное Херсонской области. Партизаны показали кадры с места обстрела и сообщили о потерях ВС РФ.