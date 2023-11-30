Спикер Воздушных сил в интервью Telegram-каналу «Труха» рассказал, что пресс-служба ВС ВСУ сотрудничает с пабликом, так как он помогает своевременно и оперативно распространить официальные сообщения от госструктур Украины, пишет «НБН».

Полковник объяснил, что каналы в Telegram быстрее доставляют информацию украинцам, чем объявляется тревога, а эти секунды могут спасти людям жизнь.

При этом специальная группа пресс-службы ВС ВСУ ведет «боевое дежурство» в мессенджере и ищет данные, которые могут навредить Силам обороны. В ведомстве также обращают внимание на подачу информации в Telegram-каналах, могут попросить авторов убрать или подкорректировать публикации.

Команда Игната просматривает и российские паблики, отслеживая, что враг «забрасывает» в информационное пространство, чтобы влиять на ситуацию в нашей стране.

Он напомнил, что кремлевские пропагандисты запускают фейки именно через каналы в Telegram, поэтому важно их вовремя обнаружить и оперативно отреагировать.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об опасности мессенджера и перечислил условия для работы Telegram-каналов.