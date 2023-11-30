Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Зеленского в социальной сети Facebook, украинский лидер побывал в передовом командном пункте.

В частности, как известно, глава государства провел совещание с военнослужащими, которые обороняют Донбасс. На обнародованном на странице президента видео можно увидеть, что о ситуации на передовой президенту доложил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский.

Зеленский также провел встречу с героями Украины, которые в настоящее время стоят на защите Харьковской области и вручил воинам награды.

Также лидер страны обратился к военным со следующими словами:

Все прекрасно понимают, что это наиболее высокая цена. Как следствие, я вас прошу, чтобы вы берегли себя, близких и побратимов, солдат, военных и офицеров. Обычных солдат, которые рядом воюют с вами каждый день, которые свои жизни отдают. Я вам всем желаю победы, чтобы вы были крепкими, а также, чтобы не теряли инициативу и защищали Харьковский регион, Купянск, любое село, каждый метр квадратный украинской земли.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Зеленского касательно скорости поставок Украине истребителей F-16.