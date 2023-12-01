Как информирует «НБН», на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook говорится, что войска РФ только за последние 24 часа потеряли в боях против ВСУ 1280 оккупантов живой силы, тринадцать танков, 32 бронированных бронемашины, а также двадцать две артиллерийские системы.

Помимо того, войска России потеряли за последние сутки две единицы РСЗО, две единицы ПВО, двадцать два БПЛА, тридцать восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также тринадцать единиц специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе ВСУ по позициям оккупантов в Херсонской области.