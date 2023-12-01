В интервью «ВВС Украина» генерал заявил, что реальная ситуация на фронте в Украине отличается от комментариев, которые звучат в СМИ. Официальные источники заявляют, что происходящее на поле боя, – продолжение контрнаступления ВСУ, при этом ВС РФ также демонстрируют широкомасштабное наступление, информирует «НБН».

«Точками напряжения» на фронте, по словам Муженко, является район Купянска, где армия Путина атакует подразделения защитников, Лимана, где оккупанты пытаются вытеснить ВСУ за реку Оскол

По-прежнему «горячо» в Донецкой области – на Бахмутском и Авдеевском направлениях, также повысилась интенсивность боевых действий и под Марьинкой. В районе этого города захватчики хотят вытеснить Силы обороны из западных окраин.

На Запорожском и Ореховском направлениях активны украинские подразделения, однако и «освободители» проводят контратаки. На Херсонщине защитники в низовьях Днепра завладели плацдармом, который необходимо расширять. В то же время задача врага – сбросить ВСУ с этого плацдарма или оттеснить их на правобережье.

Напомним, в ВСУ рассказали об активизации путинских оккупационных сил под Авдеевкой и Марьинкой.