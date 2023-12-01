Как информирует «НБН», со ссылкой на сайт Офиса презм об этом Ермак заявил во время встречи с представителями дипломатического корпуса, аккредитированными в Украине, которая состоялась в аэропорту «Борисполь».

Дословно из озвученного Ермаком заявления:

Это возврат к элементам мира вероятно из-за того, что наша страна стала сильнее. Теперь мы имеем способность безопасность этого объекта. И все это благодаря нашим Силам обороны, нашим друзьям – нашим странам. Также я уверен, что символические посадочные талоны, которые вы получите а входе, вскоре станут настоящими.

А вот заместитель Ермака Андрей Сибига, присутствовавший на данной встрече, добавил, что «Борисполь» стал первым в стране аэропортом, который закрыли. Но в это же время он станет первым объектом, который будет открыт, как только это позволит безопасность.

Напомним, ранее мы ужек писали о заявлении Зеленского относительно того, давят ли союзники на Украину в плане проведения выборов.