В интервью программе «База №2» на YouTube-канале «Радио Байрактар» спикер ГУР МОУ заявил, что вопрос о полномасштабном вторжении РФ в нашу страну был решен давно, не в 2014 году и даже не в 1991-м. Украина бросила вызов империи, когда заявила, что хочет быть независимой от Москвы, информирует «НБН».

Представитель военной разведки Украины отметил, что война с россиянами ведется очень давно и он надеется на то, что сейчас финал этой борьбы, после которого наша страна снимет с ног гири РФ и будет свободно двигаться.

Говоря о нападении войск Путина на Украину 24 февраля 2022 года, Юсов подчеркнул, что это вопрос не только к нашей стране, но и к всему миру. Спикер ГУР напомнил, что Российская Федерация до прошлого года не была «миролюбивым» соседом, который хотел с Украиной дружить и торговать, но в один момент «что-то испортилось».

Представитель военной разведки добавил, россияне много лет были ордой, убийцами и врагами, поэтому отказ от права на существование – единственный способ избегания полномасштабной войны.

Ранее в ISW проанализировали заявления Путина о «безграничной» России, которыми диктатор пытается оправдать нападение на Украину.