Как информирует «НБН», информацию об этом сообщило издание «Суспильне».
Так, отмечается, что в 03:00 ночи в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Приблизительно в 03:39 в городе прозвучал взрыв.
Ранее перед взрывом командование Воздушных сил предупреждало о пролете ракет в сторону областного центра.
Ракетная атака Кривого Рога
Касательно ситуации в Кривом Роге, известно, что первого декабря в 01:26 ночи Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сообщило о пуске ракеты в направлении Кривого Рога.
Дословно из обнародованного сообщения:
Внимание, в направлении Кривого Рога ракета!
А уже в 03:32 паблик «Блок ППО/Радар» проинформировал о взрыве в Кривом Роге.
Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Кривом Роге 30 ноября.