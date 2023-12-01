Как информирует «НБН», информацию об этом сообщило издание «Суспильне».

Так, отмечается, что в 03:00 ночи в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Приблизительно в 03:39 в городе прозвучал взрыв.

Ранее перед взрывом командование Воздушных сил предупреждало о пролете ракет в сторону областного центра.

Ракетная атака Кривого Рога

Касательно ситуации в Кривом Роге, известно, что первого декабря в 01:26 ночи Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сообщило о пуске ракеты в направлении Кривого Рога.

Дословно из обнародованного сообщения:

Внимание, в направлении Кривого Рога ракета!

А уже в 03:32 паблик «Блок ППО/Радар» проинформировал о взрыве в Кривом Роге.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Кривом Роге 30 ноября.