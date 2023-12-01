Спикер ВС ВСУ в эфире национального телемарафона сообщил, что специалисты разбираются, как украинская SIM-карта оказалась в ударном БПЛА «Шахед» и зачем она там нужна, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, специалисты должны установить, что можно делать, имея SIM-карту в ударных беспилотниках и доступ к интернет-сети, можно ли осуществлять определенные манипуляции с БПЛА.

Игнат уверен, что эксперты поймут, что к чему, напомнив, что страна-агрессор совершенствует свое оружие, в частности дроны. Полковник напомнил, что россияне начали красить «Шахеды» в черный цвет, чтобы украинской противовоздушной обороне было сложнее обнаружить их во время атак.

Ранее Игнат прокомментировал сотрудничество Воздушных сил с одним из популярных украинских Telegram-каналов. Также он рассказал о «боевом дежурстве» пресс-службы ВС ВСУ в мессенджере.